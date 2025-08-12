東京ディズニーリゾートでは、2025年9月17日（水）〜10月31日（金）までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催！

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・ハロウィーン2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」に期間限定で登場する「ディズニー・ハロウィーン2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

提供期間：2025年9月16日〜2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）〜10月31日（金）までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催☆

東京ディズニーランドではディズニーヴィランズが主役の「ディズニー・ハロウィーン」が、東京ディズニーシーではディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日（水）〜11月2日（日）まで初開催します。

東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」では、ブッフェとドリンクが登場します！

“ディズニー・ハロウィーン”ブッフェ

価格と提供時間帯：

【11:30〜】

大人 平日5,800円／土日祝日6,300円

中人（7〜12才）全日4,000円

小人（4〜6才）全日2,800円

【16:30〜】

大人 平日6,600円／土日祝日7,100円

中人（7〜12才）全日4,300円

小人（4〜6才）全日3,100円

※3才以下は無料です。

※ご利用時間は120分といたします。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※17:00よりメニュー内容が一部変更となります。

ランチとディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・ハロウィーン”ブッフェ」

ブッフェ台には、ハロウィーンムードたっぷりな見た目もユニークなお料理がずらりと並びます！

そして、旬の食材もたくさん使われ、季節感も楽しめます。

前菜やお肉料理からデニッシュやパン、デザートまで種類豊富なお料理が堪能できるのもうれしい☆

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

グレープジュース、リンゴソース、ライムジュース、ラズベリーシロップ、ジンジャーエール、レモンゼリー、スライスオレンジ、ラズベリー、チョコレート、ミント、銀粉

グレープジュースやライムジュース、それからジンジャーエールがベースの「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」

ジンジャーエールのピリッとした辛さがアクセントになっています。

中にはレモンゼリーも入っているので食感も楽しめます！

トッピングのチョコレートは蜘蛛の巣モチーフに。

好きなものを好きなだけいただけるブッフェは、みんなで楽しめるのも魅力的のひとつ。

東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

