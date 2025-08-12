東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催！

「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベントで、期間中は東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでもスペシャルメニューが登場します。

今回は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」で提供される「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」のスペシャルドリンクを紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」“ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス”スペシャルメニュー

販売店舗：東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」

2025年に、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して、東京ディズニーシーではスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を年間を通じて開催！

ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せをテーマに、ダッフィー&フレンズをテーマにしたカラフルなデコレーションが登場するほか、グッズやメニュー、キャラクターグリーティングなどさまざまなコンテンツでダッフィー&フレンズの20周年をお祝いします。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」では、スペシャルドリンクが登場します☆

「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク（前期）

提供期間：2025年4月8日〜2025年9月15日

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

カルピス、ストロベリーシロップ、ピーチシロップ、レモンジュース、ソーダ、ミックスベリー、ミント、アラザン

ミックスベリーがたっぷりとトッピングされた「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク。

カルピスやレモンジュースがベースのドリンクで、ストロベリーやピーチのシロップがアクセントに☆

またシュワシュワのソーダですっきりとした味わいです。

「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク（後期）

提供期間：2025年9月16日〜2026年1月12日

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

レモネード、グリーンアップルシロップ、ブルーシロップ、ジンジャーエール、金平糖、エディブルフラワー

透明感のある水色と黄色の層が爽やかな「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク。

2025年9月16日〜2026年1月12日の期間限定で提供されます！

レモネードとジンジャーエールの組み合わせがさっぱりとしていて、グリーンアップルシロップの甘い香りもプラス。

さらに、ドリンクの中には金平糖も入っています。

どちらのドリンクも飲みやすく、お食事との相性もバッチリ。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「オチェーアノ」で提供される「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンクの紹介でした☆

