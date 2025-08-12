小倉優子「夏休みの宿題もはかどりそう」模様替えしたダイニングが話題「この手があったか」「凄い」
【モデルプレス＝2025/08/12】タレントの小倉優子が8月11日、自身のInstagramを更新。夏休み中の息子たちの学習環境を改善するため、模様替えしたダイニングの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】小倉優子「想像以上に大正解」夏休み宿題対策仕様のダイニング
小倉は「次男と三男の子ども部屋にあった机を、キッチン前にお引越ししました これが想像以上に大正解」と学習環境の改善について報告。「夏休みの宿題もはかどりそうです 夏休みも後半戦！ 楽しく頑張りましょう」と息子たちへの応援メッセージをつづり、ダイニングテーブルで宿題に取り組む息子の後ろ姿の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「この手があったか」「行動力が凄い」「アイデア勉強になります」「素敵なダイニング」「見守りながらできていいですね」「早速真似します」「お勉強頑張れー！」といったコメントが寄せられている。
小倉は、2012年6月に第1子長男、2016年11月に第2子次男、2020年7月に第3子三男を出産している。（modelpress編集部）
