ドル円１４８．２５近辺、ユーロドル１．１６１５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は148.25近辺、ユーロドルは1.1615近辺で推移している。ドル円は148.05付近を安値に買われ、午後には148.45付近に高値を伸ばした。日経平均が一時１０００円高となる動きに円売り反応した。その後は豪中銀利下げを受けた豪ドル円下落の影響もあって上昇一服、148円台前半で揉み合っている。



ユーロドルは前日終値1.1615レベルを挟んだ揉み合い。1.1610から1.1629までのレンジにとどまっている。



USD/JPY 148.28 EUR/USD 1.1611

