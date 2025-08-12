平祐奈、姉・平愛梨から結婚の助言 自身は「もやし生活になっても一緒にいられるかが条件」
俳優の平祐奈が12日、都内で行われたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『GIRL or LADY シーズン2』（24日スタート 毎週日曜 後9：00）の取材会に出席し、姉で俳優の平愛梨からの結婚の助言を告白。自身が思う条件についても明かした。
【集合ショット】個性豊かな衣装！笑顔を見せるアンミカ＆若槻千夏ら
取材会には平のほか、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾が参加。今回が初の恋愛リアリティー番組出演となる平は「皆さんの恋愛模様を覗き見しちゃってるってどんな感じなんだろうと思っていたんですけど、一緒に楽しませていただいてキャッキャして。アンミカさん、若槻さん、藤森さんで意見が違ったりするので、そこがおもしろくて学ばせていただいています」と唯一のGIRL世代として語った。
また、番組のテーマにちなんで、サッカー日本代表の長友佑都選手と結婚した姉・愛梨からの結婚に関してのアドバイスを聞かれ、平は「姉は、父にずっと『惚れたら終わり』って言われてきて、母には『この人にもうすべてを捧げてもいいと思ったら結婚しなさい』って言われてきた。『だから、私はいま結婚してます』って。結婚生活はやっぱり思いやりと尊敬」と姉の言葉を明かした。
平自身は、結婚の条件について「もしその人にお金がなくなっちゃっても一緒にいられるか。もやし生活になっても一緒にいられるかが条件かな。すべてを好きでいられるか」と告白。共演陣を「大事だね」「すてきだね」と感心させていた。
本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す。
MCには、前シーズンでもMCを務めたアンミカ、若槻に加え、藤森、平が決定した。20代“ガール”と30代“レディ”が、「結婚」という人生最大の選択を前に本音ダダ漏れでぶつかりながら、何より自分自身と向き合う。
