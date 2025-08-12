ユーロ円１７２．１５近辺、ポンド円１９９．１５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ユーロ円は172.15近辺、ポンド円は199.15近辺で推移している。ユーロ円はドル円とともに上下動。171.93から172.52までのレンジで上に往って来い。



ポンド円は198.86から199.40までのレンジで上に往って来いとなったあと、日本時間午後３時の英雇用統計発表後は199.45近辺に高値を伸ばした。７月有給従業員の減少が予想ほど大きくなく、４－６月雇用者数の増加幅も予想を上回っていた。



EUR/JPY 172.15 GBP/JPY 199.17

