ドル円は１４８円台前半で推移、米ＣＰＩの発表を控えて＝東京為替概況



東京終盤のドル円は１４８円台前半での推移。ドル円は、午前に日経平均の大幅高を受けてリスク選好の動きで円が売られ、一時１４８．４０台まで上昇。トランプ米大統領が対中関税交渉を９０日間延長する大統領令に署名し、米中貿易戦争懸念が後退したこともドル円相場の支えとなった。午後はこの日の高値を小幅に更新して、一時１４８．４５付近まで上昇する場面があったものの、日本時間今夜９時３０分に発表される７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を控えて上値は限定的となり、その後は１４８円台前半で伸び悩んだ。



ユーロ円はドル円同様に円安となり、一時１７２円半ばまで上昇したが、その後は上げが一服した。豪ドル円は軟化し、午後にこの日の安値となる９６．３１付近まで下落した。



ユーロドルは１．１６台前半でもみ合い、方向性の定まらない動きとなった。



MINKABU PRESS

外部サイト