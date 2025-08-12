丘みどり （C）ORICON NewS inc.

　歌手の丘みどり（41）が12日までに自身のブログを更新。入院中であることを報告。3歳娘とのやり取りも明かした。

【写真】3歳娘とのオフショット公開に「ミニみどりさん似てる」

10日に「ひとりごと」と題した投稿で「日曜の病院は寂しくなるほど静か」「この地球から誰もいなくなったんじゃないかって真剣に思えるくらい静か」などとコメント。「そう、私は今入院中。こんなこと言うと心配かけるだけだから絶対言わないようにしようと思ってたのになぁ。ごめん。暇すぎた。笑」と明かした。

　続けて「先に言っておきますが絶対に心配しないでください！」「悪さをしていた物を喉から取っただけ」などと説明し、明るい様子を伝えていた。

　その後の12日には「わかってるやん。笑」と題し、現在3歳の娘とテレビ電話したことを報告。「ママ今日退院できるかも！この後の検査でお医者さんがいいよって言ったら退院するね」と伝えたら、娘から「たいいんとか私のわからない言葉使わないで普通に、お家に帰るねっ。って言ってくれない？？」とツッコまれたエピソードを明かした。

　丘は2005年8月「おけさ渡り鳥」でデビュー。17年大みそか『第68回 NHK紅白歌合戦』で初出場を果たした。プライベートでは、21年4月に一般男性と結婚。同年10月に長女が誕生した。