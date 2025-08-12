¤Ï¤Ê¤ï¡¢¡ÖÉã¿Æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬EXILE¡×¼Â²È¤ÎÉã¡õÊì¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ªÉãÍÍ¤âEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤Û¤ó¤È¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤Ï¼Â²È¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Éã¤ÈÊì¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÉãÍÍ¤âEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¤Ç¤¹¤Í¡×EXILE¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ï¤Ê¤ï¤ÎÉã¿Æ¡¡¢¨ÉãÊì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï2ËçÌÜ
¡¡¡ÖÉã¿Æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬EXILE¡£¸ÅÃå²°¤ÇÇã¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢EXILE¤Î¥í¥´¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Éã¤È¡¢¤½¤Î²£¤Ç¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò¤¹¤ëÊì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÉãÍÍ¤âEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¼ ¤ªÆó¿Í¤È¤â¤Û¤ó¤È¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸T¥·¥ã¥Ä²È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Æ¤ë¤ß¤µ¤ó¡¢¥¤¥«¤¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÉãÍÍ¤âEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¤Ç¤¹¤Í¡×EXILE¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ï¤Ê¤ï¤ÎÉã¿Æ¡¡¢¨ÉãÊì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï2ËçÌÜ
¡¡¡ÖÉã¿Æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬EXILE¡£¸ÅÃå²°¤ÇÇã¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢EXILE¤Î¥í¥´¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Éã¤È¡¢¤½¤Î²£¤Ç¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò¤¹¤ëÊì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÉãÍÍ¤âEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¼ ¤ªÆó¿Í¤È¤â¤Û¤ó¤È¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸T¥·¥ã¥Ä²È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Æ¤ë¤ß¤µ¤ó¡¢¥¤¥«¤¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£