¡ÚÉ÷±ÄË¡¡Ö²þÀµ¡×»Ë¡Û¥È¥ë¥³É÷Ï¤¡¢¥Ì¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¡ÖÀÉ÷Â¯¡×¤¬½é¤á¤Æµ¬À©¤µ¤ì¤¿1966Ç¯¤Î²þÀµ
1948Ç¯¤ÎÀ®Î©¤«¤éº£Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤Ë38²ó¤Î²þÀµ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿É÷±ÄË¡¡£µ¬À©¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ä¼Ò²ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¶È³¦¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙÀ¸¤»Ä¤ê¤òÅÒ¤±¤ÆÊÑ³×¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤òÉ÷Â¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¸¶ðÌÀ»á¤¬¤Ò¤â¤È¤¯Ï¢ºÜ¡ÚÉ÷±ÄË¡¡Ö²þÀµ¡×»Ë¡Û¡£É÷±ÄË¡¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¡Ç70Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿Âè£±²ó¤Î¸åÊÔ¤À¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤ÎÀÜÂÔ¤â¡ÖÉ÷Â¯±Ä¶È¡×¤Ë
Á°²ó¤ÎÂç²þÀµ¤«¤é£µÇ¯¤È¤Ê¤ë1964Ç¯¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ô²½±¿Æ°¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅÁ°¤Ë¤â¡¢É÷±ÄË¡¤Ï²þÀµ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤äÂÔ¹ç¡¢ÎÁÍýÅ¹¡¢¥«¥Õ¥§¡¼¤Ê¤É¤òµ¬À©¤¹¤ë£²¤Ä¤Î¾òÊ¸¤ÎÃæ¤Î¡ÖµÒÀÊ¤ÇµÒ¤ÎÀÜÂÔ¤ò¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦²Õ½ê¤«¤é¡¢àµÒÀÊ¤Çá¤ÎÊ¸»ú¤¬ºï¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò´Ö¤Ë¶´¤ó¤Ç¤¤¤ì¤ÐÉ÷±ÄË¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ëàÀÜÂÔá¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Æ¨¤ì¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖàµÒÀÊ¤Çá¤ÎÀÜÂÔ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²ò¼á¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¾òÊ¸¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤é¤º¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÀÜÂÔ¹Ô°Ù¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ä¤â²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¹¤¤´ÖÀ¹¤ê¾ì¤Ç¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤ÎÀÜµÒ¤Ê¤éÉ÷±ÄË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÌ¾»Ä¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£1964Ç¯°Ê¹ß¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËàÅÔ»ÔÅÁÀâá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
1964Ç¯¤Î²þÀµ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÎÀÜÂÔ°û¿©Å¹¤¬ÀÄ¾¯Ç¯¤òÍ·¤Ð¤»¤¿¤êÆ¯¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤É¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯Ç¯¤¬ÈË²Ú³¹¤Ç°û¤ßÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¾¯½÷¤¬¼ò¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»öÂÖ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡££µÇ¯Á°¤Î1959Ç¯¤Î²þÀµ¸å¤â¿¼Ìë¤Î¾¯Ç¯Èó¹Ô¤ÎÌäÂê¤Ï²þÁ±¤»¤º¡¢°ìÁØ¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎË¡²þÀµ¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï·Ù»¡¤¬Á´¹ñ¤Ç¿¼Ìë¶½¹Ô¤Î±Ç²è´Û¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¤ÏÀÄ¾¯Ç¯Èó¹Ô¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢É÷±ÄË¡¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢1964Ç¯¤Î»Ü¹Ô¾òÎã´ð½à¡ÊÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬Äê¤á¤ë¾òÎã¤Ë¤ª¤±¤ë´ð½à¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö±Ä¶È½êÆâÉô¤Î²Ä»ëÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¾ò¹à¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖµÒ¼¼¤ÎÆâÉô¤Ë¸«ÄÌ¤·¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÀßÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡ÖµÒ¼¼¤Ë»Ü¾û¤ÎÀßÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀßÈ÷¤Î¾ò·ï¤òÀß¤±¤¿¡£
Åìµþ¤äºë¶Ì¤Ê¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¾òÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¸«ÄÌ¤·Áë¤ÎÀßÃÖ¡×¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Î¿·½É¤ÎÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤ÎÈâ¤Ë¤Ï¾®Áë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Î¾®Áë¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼»ØÌ¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ë¥¹¤â¤¢¤ê¡¢É÷Â¯¶È¼Ô¤Î¾¦º²¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¡¢É®¼Ô¤¬¹Åç»Ô¤ÎÏ·ÊÞÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤ä´ä¼ê¸©¼ï»ÔÄ®¡Ê¸½ÍÎÌîÄ®¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥½¡¼¥×¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¡¢¸Ä¼¼¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬¡¢Èâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¾òÎã¤Î¤¿¤á¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÖÀÉ÷Â¯¡×¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤êÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1966Ç¯¤Î²þÀµ
¡ÖÀÉ÷Â¯¤ÎÅ¾´¹´ü¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬à¿·ÀÖÀþá¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤Î¿Ä¥¡¢¥Ô¥ó¥¯¥µ¥í¥ó¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤ÀÉ÷Â¯¤¬ÀÊ´¬¤·¤¿¡Ç60Ç¯Âå¤Î¸åÈ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤ËÃ±½ãÇä½Õ¤Î½èÈ³¤Ê¤É¤òÁÀ¤¤¤È¤¹¤ëÇä½ÕËÉ»ßË¡¤Î²þÀµ°Æ¤¬²¿ÅÙ¤â¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿¦¶ÈÁªÂò¤Î¼«Í³¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈ¿ÂÐÏÀ¤¬¶¯¤¯À®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Ù¤¯É÷±ÄË¡¤Î²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ¤Î¿ôÇ¯Á°¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥ë¥³É÷Ï¤¡¢¥Ì¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê½÷À¤¬Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¡Ë¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£²¤Ä¤È¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤¬·Ù»¡¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢1966Ç¯¤Î²þÀµ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤³¤Î£³¤Ä¤Ï¡ÖÀÉ÷Â¯¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±ÒÀ¸´Ø·¸¤ÎË¡µ¬¤ò°·¤¦¸üÀ¸¾Ê¤Î½ê´É¤Ç¤¢¤ê¡¢É÷µª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ã´Åö¤ÏÊÝ·ò½ê¤Î¿¦°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢É÷Ï¤¤Î¿å¼Á¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÇäÇã½Õ¹Ô°Ù¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢1958Ç¯¤ÎÀÖÀþÇÑ»ß¸å¤Ë¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤¬Ç»¸ü¤ÊÀ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»ØÃÆ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¸Ä¼¼ÉÕÍá¾ì¶È¤¬É÷±ÄË¡¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤¬¡Ö¸Ä¼¼ÉÕÍá¾ì¶È¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡²þÀµ¤Î¤È¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Ë¡²þÀµ»þ¤Ë¥Ì¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁ´¹ñ¤Ë200¸®°Ê¾å¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢£³Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡Ê500¸®¶¯¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈ¾¸º¡Ê250¸®¼å¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÆâÍÆ¤Ï²á·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Ç¤ÎÅ¦È¯¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤ÏË¡²þÀµ¤Î£±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢³«¶È¤Î¾ì½ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤·¤³¤ÇÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤ÎµÈ¾Í»û¡¢ÅÄÃ¼¡¢ÃæÌî¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤Î³«¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏ¸µ½»Ì±¤¬È¿ÂÐ±¿Æ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼óÁê´±Å¡¤Ë¶á¤¤±ÊÅÄÄ®¤Ë¤âµö²Ä¿½ÀÁ¤¬½Ð¤ÆÁû¤®¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤Îº´Æ£±Éºî¼óÁê¤Ï¤³¤Î·×²è¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÏÉ÷±ÄË¡¤Î²þÀµ¤òµÞ¤¬¤»¤¿¡£
¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤¬³«¶È¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÀ©¸Â
²þÀµ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢É÷±ÄË¡¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¸Ä¼¼ÉÕÍá¾ì¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄêµÁ¤òÀß¤±¡¢±Ä¶È¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤òÀ©¸Â¤·¡¢¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤¬±Ä¶ÈÄä»ß¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥ë¥³É÷Ï¤Æâ¤Ç¤Îà½÷À¤Î¼«Í³°Õ»Ö¤Ç¤ÎÇäÇã½Õá¤Î´·¹Ô¤ÏÌÛÇ§¤µ¤ì¤¿¡£²þÀµ¤µ¤ì¤¿É÷±ÄË¡¤Ï¡¢ÇäÇã½Õ¤Ë´Ø¤ï¤ë±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ´¤±Æ»¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ÏÇä½ÕËÉ»ßË¡¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø¹»¡¢¿Þ½ñ´Û¡¢»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¼þ°Ï200¥á¡¼¥È¥ë¶è°èÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤ÎÂ¾¤Ë¤âÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¾òÎã¤Ç¡Ö¼þÊÕ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ±ÎÉ¤ÎÉ÷Â¯¤ò³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òËÉ»ß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×»ÜÀß¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¡¢ÉÂ±¡¤ä¸ø±à¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ê¤É¤¬¾òÎã¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤±Ä¶È¤¬½¾Íè¤Îµö²ÄÃÏ°è¤Î³°Â¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤ÆÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢Èò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Çä½Õ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¶È¼Ô¤ä½÷À¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤ä½÷À¡¢¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë»ÜÀß¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÊÝ¸îÂÐ¾Ý»ÜÀß¤ò½Ý¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀÜÂÔ°û¿©¶È¤äÀÉ÷Â¯¶È¤Ê¤É¤Î¶Ø»ßÃÏ°è¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Êýºö¤Ï¡¢ÀïÁ°¤«¤é¸«¤é¤ì¤¿¼êË¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¤ò½Ý¤Ë¤·¤Æà¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉá¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ°¤¬°ìÄê¤Î¶õ´Ö¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±á¤»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¡¢É÷±ÄË¡¤ÎÃæ¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¡Ö½¸¾«Êý¼°¡×¤¬¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤Î¿·Àß¤òµ¬À©¤·¤¿¸©¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢»³·Á¡¢ÉÙ»³¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÁ´¸©²¼¤Ç¶Ø»ß¤¹¤ë¤È·ûË¡¤Î¿¦¶È¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»³´Ö¤ÎÊÕÃÏ¤äÈ¾Åç¤ÎÆÍÃ¼¤ò¶Ø»ß½ü³°ÃÏ°è¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ´ä¼ê¸©¤ÈÀÄ¿¹¸©¤Î¸©¶¶á¤¯¤ÎÊÕîÁ¤Ê¾ì½ê¤Ë¥½¡¼¥×¤¬¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤À¡£
¼Ò²ñ°¤ò£±¥õ½ê¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Î¸Â³¦
¡Ç70Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÁÇ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÁý²Ã¤¬µ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¼Ö¸Ë¤È¸Ä¼¼¤¬Ï¢·ë¤·¤¿¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡¦¥â¡¼¥Æ¥ë¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¡¼¥Æ¥ë¤ÏËÜÍè¤Ï¼Ö¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¤è¤¯¾¯½÷Çä½Õ¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Î¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¼Æâ¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¶À¤äÆÃ¼ì¤Ê¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤âàÉ÷µª¾åÌäÂê¤¢¤êá¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡¢1972Ç¯¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¡¼¥Æ¥ë¤¬µ¬À©ÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢±Ä¶È¶Ø»ßÃÏ°è¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿¡£Î¹´Û¶ÈË¡¤ÇÂÐ½è¤·¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤ÎÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤É¤³¤Ë¤Ç¤â³«¶È¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥â¡¼¥Æ¥ë¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¼Ò²ñ°¤Î¶õ´ÖÅª³ÖÎ¥¤Î¸Â³¦¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î²þÀµ¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿½¸¾«Êý¼°¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¸å¤Î»þÂå¤ÎÁ°ÁÕ¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃÂÀ¸¤«¤é¡Ç70Ç¯Âå¤Î²þÀµ¤Þ¤Ç¡¢É÷±ÄË¡¤Îµ¬À©¤ÎÃæ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö½¸¾«Êý¼°¤Î°Ý»ý¡×¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢½ÐÄ¥·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤ä¥¬¥¤¥É¥¯¥é¥Ö¡Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥é¤Ç½¸µÒ¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤È²þ¾Î¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¶È³¦¤Î¼çÎ®¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤ÎÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤Ï¼£°Â¤ÈÃá½ø¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤Ù¤¯à½¸¾«Êý¼°¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤ì¤¿á¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤Ç¤â³ÆÃÏ¤Ç¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î»öÌ³½ê¤¬ÃÏ°è½»Ì±¤È¤ÎËà»¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÀÉ÷Â¯¤ò°ìÈÌ¼Ò²ñ¤«¤é³ÖÎ¥¤¹¤ë½¸¾«¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¤¤«¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡Ì»²¹ÍÊ¸¸¥¡Í
¡ØÄêËÜ¡¡É÷Â¯±Ä¶È¼èÄù¤ê¡Ù±Ê°æÎÉÏÂ¡¢²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢2015Ç¯
¡ØÀÉ÷Â¯»ËÇ¯É½¡¡¾¼ÏÂ¡ÎÀï¸å¡ÏÊÔ¡Ù²¼ÀîæÖ»Ë¡ÊÊÔ¡Ë¡¢²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢2007Ç¯
¡Ø¾¼ÏÂ¡¡Ê¿À®¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÀÉ÷Â¯»Ë¡ÙÇòÀî½¼¡¢Å¸Ë¾¼Ò¡¢2007Ç¯
¡ØÀ¤Î¹ñ²È´ÉÍý¡ÙÆ£ÌîË¡¢ÉÔÆó½ÐÈÇ¡¢2001Ç¯
¡Ø¶á¸½ÂåÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤È¹ñ²È¡¦ÃÏ°è¡ÙÂçÆüÊý½ãÉ×¡¢ÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡¢2024Ç¯
¤³¤ÎÂ¾¡¢Â¿¿ô¤Î½ñÀÒ¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÞÂÎ¤Ê¤É¤ò»²¾È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§À¸¶ðÌÀ
¡ÚÁ°ÊÔ¡ÛÀÖÀþ¡¦ÀÄÀþ¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÀÜÂÔ°û¿©¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¤±¤¬ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿É÷±ÄË¡