ＣＳＳ、10-6月期(3Q累計)経常は1％増益で着地、今期配当を15円増額修正

ＣＳＳホールディングス <2304> [東証Ｓ] が8月12日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比1.4％増の6億3600万円となり、通期計画の6億8400万円に対する進捗率は93.0％に達し、5年平均の86.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16倍の4800万円に急拡大する計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の30円→45円(前期は30円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比0.9％減の1億0600万円となり、売上営業利益率は前年同期の2.4％→2.2％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

