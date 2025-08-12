今春デビューした6人組女性アイドルグループ「紫陽花は降らない」（通称あじふらい）が、初の5都市ツアー「夏に揺れる」を堂々と完走した。デビューからわずか数カ月で全国を巡り、各地でファンと築き上げた熱量を、そのまま渋谷の夜に凝縮させたファイナル公演は、満員のフロアと6人の呼吸がひとつになる瞬間の連続だった。（「推し面」取材班）

6月29日の北海道SPiCE公演を皮切りに、福岡LIVEHOUSE CB、大阪CLAPPER、愛知新栄シャングリラと巡ってついに迎えた8月11日、東京・渋谷Milkywayで行われたツアーファイナル。フロアをパンパンにする超満員。入場SEが鳴り響くと同時にクラップが広がり、期待と熱気が会場を包み込んだ。

1曲目は、ツアー中の大阪公演で初披露されたばかりの「始まりの詩」。わずかな期間でファンの心をつかみ、この日も冒頭から会場を揺らす勢いを見せた。1stミニアルバム「夏に揺れる」の収録曲を中心に全9曲を駆け抜け、ステージとフロアの間には、この夏だけの空気が濃く漂った。

デビューライブから数カ月、あじふらいは対バンでも確かな存在感を放ち、業界内での注目度を一気に高めた。出演オファーは次々と舞い込み、その歩みは止まらない。次の節目は、9月10日に迎える「夏に揺れる」リリースイベントファイナル。そこで彼女たちはまた、新しい景色を見に行く。

夏から秋へ季節が移り変わっても“紫陽花”は、降られることなく、次の光へ向かって走り続ける。

■2025年8月11日（月） 東京・渋谷Milkyway

紫陽花は降らない Free Live Tour2025「夏に揺れる」

1.始まりの詩

2.八月の君へ

3.夏に揺れる

4.青春の栞

5.君は君を征け

6.夏に走れ

7.わたしが来た

8.雨音に咲く

9.星を編む