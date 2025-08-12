卓球のWTTチャンピオンズ横浜・男子シングルスで準優勝した世界ランキング2位の王楚欽（ワン・チューチン）の表彰式での行動に中国SNSで称賛の声が上がっている。

11日行われた決勝では、同4位の張本智和が王にゲームカウント4-2で勝利し、3年ぶりのWTTチャンピオンズ優勝を果たした。張本は試合後、あいさつを終えると、ユニフォームを脱いで喜びを爆発させた。

注目を集めているのは表彰式での様子。トロフィーと花束をもらった張本と王の2人が記念撮影をしていると、王が自ら張本に声を掛け、握手を求めた。王はこの時「おめでとう」と祝福の言葉を送ったという。

中国のネットユーザーからは「（王は）ナイスガイ。爆泣き」「本当に優しいね」「王は去年のワールドカップで優勝した時も、自分が半歩引いて張本を表彰台の上に乗せてあげてた」「これが品格というものだよ」「王は礼儀正しい。次の試合会場で会おう！」「とても紳士的。ファンはもう（負けたことを）あれこれ騒がないでほしい。努力すればそれでいいんだ」といった声が上がっている。（翻訳・編集/北田）