¹ÎÍ¹â¹»¤ÎË½ÎÏÌäÂê¡¢¥Þ¥¹¥³¥ßÊóÆ»¤Ê¤¼ÃÙ¤ì¤¿¡¡¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ç¡Ö¹ðÈ¯¡×¤¬SNS¤ÇÀè¹Ô³ÈÂç¤·¤¿»ö¾ð
SNS¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¹Åç¸©¤Î»äÎ©¹ÎÍ¹â¹»ÌîµåÉô°÷¤Ë¤è¤ëË½ÎÏµ¿ÏÇ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î10Æü¤ËËÙÀµÏÂ¹»Ä¹¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò¼Âà¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤ä²Ã³²¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¹â¹»Ìîµå¤ÎÆÃ°Û¤Ê¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¶µ°é¤Î¾ì¡×¤È¡Ö¾¦¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬º®ºß¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
ÆüËÜ¤ÇÌîµå¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµ¢¤ê¤Î³ØÀ¸¤ä¶µ»Õ¤¬¡¢Åìµþ³«À®³Ø¹»Í½²Ê¡Ê¤Î¤Á¤ÎÅìµþÂç³Ø¡Ë¤Ê¤É¤Ç¹¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Ìîµå¤Ï¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤Ê¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¤ß¤»¡¢1915Ç¯¤Ë¤ÏÂè1²óÁ´¹ñÃæÅù³Ø¹»Í¥¾¡ÌîµåÂç²ñ¤¬Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¢1924Ç¯½Õ¤«¤é¤ÏËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤Î¼çºÅ¤ÇÁ´¹ñÁªÈ´ÃæÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢»æÌÌÈÎÇä¤Ê¤É¤ÎÍø±×¤ò¹â¤á¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀïÃæ¤ÎÃæÃÇ¤ò·Ð¤Æ¡¢Àï¸å¤Î1946Ç¯¤ËÁ´¹ñÃæÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ê¹âÌîÏ¢¡Ë¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢³Æ¿·Ê¹¼Ò¤È¶¦¤ËÂç²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¹â¹»Ìîµå¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¿Íµ¤³ÈÂç¤ò¸«¤»¡¢½Ð¾ì¹»¤âÁý²Ã¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢1963Ç¯¤ËºâÃÄË¡¿Í²½¡Ê¸½ºß¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÌîÏ¢¤¬Æþ¾ìÎÁ¤Ê¤É¤ò´ÉÍý¡¢³Æ¿·Ê¹¼Ò¤ÏÊóÆ»¸¢±×¡¦¹¹ð¸ú²Ì¤Ê¤É¤Î´ÖÀÜÅª¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤ë¤«¤¿¤Á¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢Æâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ï¹â»ëÄ°Î¨¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÊü±Ç¸¢ÎÁ¤¬¹âÌîÏ¢¤Î¼ýÆþ¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¹â¹»Ìîµå¤Ï¡¢¹âÌîÏ¢¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¡ÊNHK¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¡¦ÊüÁ÷¡¢ËèÆü¿·Ê¹¡¦ÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤Ä¶Í¥ÎÉ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡ØJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù2024Ç¯8·î29Æü¡Ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¹»Ìîµå¤Ï¡Ö¶µ°é¤Î¾ì¡×¤È¡Ö¾¦¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤¬º®ºß¤¹¤ë¤Î¤À¡£
´ÆÆÄ¤ä»ØÆ³¼Ô¤Ø¤Î½¾Â°¤òÀ¸¤à¹âÌîÏ¢¤Îµ¬Äø
¤½¤ó¤Ê¹â¹»Ìîµå¤Çµ¯¤¤¿º£²ó¤Î°ì·ï¤ò¡¢¡Ö¶µ°é¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢³Ø¹»Â¦¤È¹ðÈ¯¼ÔÂ¦¤Î°Õ¸«¤¬¤À¤¤¤Ö¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï³Ø¹»Â¦¤ÎÊó¹ð¤«¤é2025Ç¯3·î¤Ë¡Ö¸·½ÅÃí°Õ¡×¤Î½èÊ¬¤ò·è¤á¤¿¡£
º£²ó¤Î»öÎã¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃí°Õ¡¦¸·½ÅÃí°Õ¡×¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¹âÌîÏ¢¤«¤é¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»Â¦¤«¤é¿·¤¿¤Ê»ö¼Â´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢°ìÊýÅª¤«¤ÄÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Èà¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢1Ç¯¤Ï¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¹âÌîÏ¢¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂç²ñ»²²Ã¼Ô»ñ³Êµ¬ÄøÂè5¾ò¡Ê3¡Ë¤Ï¡¢Å¾Æþ¸å1Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¡¢¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤êÎã³°¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®ÎÓ¿®Ìé»á¤Ï8·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¡Ô¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÁØ´ÆÆÄ¤¬¡Ø¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¿¿·õ¤ËÌîµå¤ò»Ö¤¹À¸ÅÌ¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¬Äø¤¬´ÆÆÄ¤ä»ØÆ³¼Ô¤Ø¤Î½¾Â°¤òÀ¸¤à°µÎÏ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¶µ°é¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÉÔ¿®´¶¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢SNS¤À¤±¤¬"À¼¤Ê¤À¼"¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¹½¿Þ
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¾¦¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¤À¡£
º£²ó¤ÏÈï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂ¦¤Î¹ðÈ¯¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÊóÆ»¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢SNS¤Ç¤Î³È»¶¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆSNS¤Ç¤Î¹ðÈ¯¤ÏºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤À¡£¤·¤«¤·ÊóÆ»¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë¤â»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸øÊ¿¤ÊÌÜ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊó¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Î¾ì¹ç¡¢¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¿·Ê¹¼Ò¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬SNS¤Ç¤Î²Ã³²¼Ô¤äÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¦×ÖÅÙ¤Ë¤è¤ë¼«½Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
·ë²Ì¡¢SNS¤À¤±¤¬"À¼¤Ê¤À¼"¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔ¿®´¶¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Ï¿¿µ¶¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ÃÂ®ÅÙ»þ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Áá¤¤¤¦¤Á¤Ëµ£Á³¤È¤·¤¿ÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¹½Â¤¤Î¹â¹»Ìîµå¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½É¾ÏÀ²È¤Î¶ÌÌÚÀµÇ·»á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶ÌÌÚ»á¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò·Ï¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÊÀ³²¤òÊÂ¤Ù¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Á¡¼¥à¤Î½êÍ¼Ô¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ËÅ°¤¹¤ë¤Ù¤¡×¡Ê¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù2023Ç¯5·î25Æü¡Ë¤È¤¤¤¦¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ë×¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ø·¸À¤¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àËÜÍè¤ÎÌò³ä¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤·¡¢SNS¤Î³È»¶¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¡¢¹â¹»Ìîµå¤òÃ±¤Ê¤ëÈþÃÌ¤ä´¶Æ°Êª¸ì¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ°é¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¢¸øÊ¿À¡¢¤½¤·¤Æ¾¦¶ÈÅªÍø±×¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£