SkaaiとBlack petrolが、9月20日にビルボードライブ横浜にて行われる対バン企画『Seaside Premium Cruising @YOKOHAMA』の第2回に出演する。

Skaaiは、今回はバンドセットで登場。ギターにTRIPPYHOUSINGでユニットを組む盟友 yuya saito、ベースはbrkfstblendのkeity、ドラムにBREIMENのSo Kanno、そしてDJにキャリアを常に共にしてきたプロデューサー uinを迎える。

Black petrolは、1月にバンドの“これまで”と“これから”を表現したEP『Insomniac Reveries』をリリースし、現在は新体制後初となる新作を制作中。本公演は、ボーダーレスに活動する2組による一夜限りのスペシャルライブとなる。

なお、チケットは8月19日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月22日より一般販売が開始となる。

