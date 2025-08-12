ËÌÅÍ¾½¡¡¡Ö¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤¦¤Ä¤µ¤ì¤¿¡×²ÆÉ÷¼Ù¤ÇÈ¯Ç®¡¢¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅÀÅ©¡×¤Ç²óÉü¤·À¸ÊüÁ÷¤Ø
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Â¹¤«¤é²ÆÉ÷¼Ù¤ò¤¦¤Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Æ²óÉü¤·¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÆÉ÷¼Ù¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿ËÌÅÍ¡£¡Ö¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ºòÆü40ÅÙ¤ÎÇ®¤¬½Ð¤Æ¡¢³§¤ó¤Ê¤Ç½ËÆü¤À¤·¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÙÆü¤Ç¤â¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤ë¾®»ù²Ê¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¹¤¬È¯Ç®¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¡¢²ÆÉ÷¼Ù¤Ê¤É¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Ê¤ª±¢ÍÍ¤Ç¡¢Ä«¤Ë¤Ï¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤´µ¡·ù¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡×¤ÈÂ¹¤Î²óÉü¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¬¡Ä¤Ê¤ó¤È¡¢¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤¦¤Ä¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌëÃæ¤ËÈ¯Ç®¤ÈÉ¡¤Î±ü¤ÎÊý¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÂçµÞ¤®¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢À¸ÊüÁ÷Á°¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅÀÅ©¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤ÈÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÃ±½ã¤Ê»ä¤ÎÂÎ¡£ÅÀÅ©¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤Îº¯¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¤³¤ì¤«¤é5»þ¤ËÌ´ÃæÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£¸«¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤ÎÊý¤Ïµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£