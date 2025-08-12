八村塁が『NBA RISE』のアンバサダーに就任…ログインボーナスキャンペーンも実施
グラビティゲームアライズ株式会社は8月12日、NBA/NBPA公式バスケットボールシミュレーションゲーム『NBA RISE』のアンバサダーに、ロサンゼルス・レイカーズ所属の八村塁が就任したことを発表した。
『NBA RISE』は、スマートフォンなどでゲームが苦手な人でもバスケットボール体験が楽しめるNBAシミュレーションカードゲーム。NBAの現役選手はもちろん名だたるレジェンド選手も登場しコレクションすることができる。
今回八村とのアンバサダー就任を記念して、同選手のカードが手に入るログインボーナスキャンペーンも開催。同日から2026年4月10日23時59分まで実施予定だ。
キャンペーン期間中に八村のカードを手に入れて、自分だけのドリームチームを組んで上位を目指そう。
【⚡️#八村塁 選手『NBA RISE』公認アンバサダー就任決定⚡️】
アンバサダー就任を記念したスペシャルログインボーナス開催中！
ゲームにログインして「EPIC 八村塁」をゲットしよう✨
ここから今すぐダウンロード！👇 https://t.co/fCiqtJdRuf#NBARISE pic.twitter.com/n4U0FQwYbJ
- NBA RISE【公式】 (@NBA_RISE) August 12, 2025
【動画】『NBA RISE』のイメージ映像