明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０３：００ 米・月次財政収支
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１０：３０ 豪・四半期賃金指数
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：トライアル<141A>，タウンズ<197A>，東北新社<2329>，Ａｉロボ<247A>，Ｌドリンク<2585>，ヨコレイ<2874>，ポラリスＨＤ<3010>，マツキヨココ<3088>，オイラ大地<3182>，オープンＨ<3288>，メタプラ<3350>，ＲＳテクノ<3445>，ネクソン<3659>，ラクス<3923>，ＰＡコンサル<4071>，フリー<4478>，ヘリオス<4593>，リゾートトラ<4681>，弁護士ＣＯＭ<6027>，渋谷工<6340>，サンケン<6707>，アルバック<6728>，日電子<6951>，ライフネット<7157>，シチズン<7762>，アシックス<7936>，琉球銀<8399>，光通信<9435>，ケーユーＨＤ<9856>，スズケン<9987>ほか
※東証グロース上場：アクセルスペースホールディングス<402A>
※海外企業決算発表：騰訊控股（テンセント）ほか
出所：MINKABU PRESS
