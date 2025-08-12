モデルでタレントのアンミカ（53）が12日、都内でABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「GIRL or LADY シーズン2」取材会に出席した。

結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディー”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。「リアル婚活は他の番組にはない。恋をしたい人や結婚したい人への学びのためにもなるけど、私たちは夫婦で見て初心に返っている。長年連れ添った夫婦でも話し合いができたり恋いしたい気持ちが復活したりして、学びがたくさんあります」とアピールした。

大切にするべき結婚の条件を問われると、「男性は被害者意識が強くない明るい女性を（条件の）1位にしてほしい」と話し、「すぐ被害者意識になる子は遠くで見えない加害者を作ってややこしくする。ただの明るい子じゃなくて、そういう習性を持っていないと抑圧的になると思います」と持論を語った。

続けて「女性は自分の個性を尊重してくれる器の広さのある男性を一番に。『女の子だから』とか『ママだから』とかと言って行動を制限しないような器の広さが条件の1位であってほしい」とし、「あとはお互い嫌なことの感覚は近い方が良いし、ユーモアの感覚が合うといいですね」と語った。

オリエンタルラジオ藤森慎吾（42）若槻千夏（41）平祐奈（26）も出席した。