Ｓａｐｅｅｔ、今期経常を2000万～6000万円に下方修正

Ｓａｐｅｅｔ <269A> [東証Ｇ] が8月12日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の経常損益(非連結)は800万円の黒字(前年同期は3000万円の赤字)に浮上して着地した。

併せて、通期の同損益を従来予想の6700万円→2000万～6000万円に下方修正した。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の経常損益は400万円の黒字(前年同期は1600万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-6.7％→1.2％に急改善した。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース

