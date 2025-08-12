女優の影山優佳（24歳）が、8月11日にテレビ朝日の公式YouTubeで公開された「激レアさんを連れてきた。」未公開トークに出演。先日、病院で「すごいご縁」があったと語った。



サッカー日本代表の関連番組に出演している影山優佳が番組のゲストとして登場。影山自身の激レアな話題として、「全然心配しなくていい話なんですけど、急にめまいがちょっとひどくてマネージャーさんに病院に急遽連れて行ってもらったことがあったんですね。もう前が見えなくてベッドに横わってとりあえず採血するってなった時に、研修医さんの季節というか。研修医さんに採決とかをちょっとやらせてみようみたいな」と話し始める。



影山によると、その研修医は女性だったが、「こんなこと言うのあれですけど、影山さんが小学校の時に隣の席だった男の子の彼女です」「隣の席ですごい優しくしてくれてたんだよ」と言われたそうで、「今までめまいしてたのがばちこり！もう視界が合って。すごいご縁だなと思った」と語った。