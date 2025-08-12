ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年8月7日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』グッズを紹介します！

セガプライズ 映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』グッズ

投入時期：2025年8月7日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年8月8日（金）より日本公開される「ジュラシック・ワールド」シリーズ新作映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』

セガプライズから、劇中に登場する恐竜をリアルに再現したフィギュアなど全13種類のプライズが登場します。

ジュラシック・ワールド／復活の大地 ACT/CUT プレミアムフィギュア“スピノサウルス”

サイズ：全長約15×16cm

種類：全1種（スピノサウルス）

映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』に登場する、肉食恐竜「スピノサウルス」が水中を泳ぐ姿を立体化！

ワニのような顔と背中、そして長い尻尾がリアルに再現されています。

水中を滑らかに泳ぐ姿が想像できる、躍動感のあるフィギュアです。

ジュラシック・ワールド／復活の大地 ACT/CUT プレミアムフィギュア“T.REX”

サイズ：全長約15×16cm

種類：全1種（T.REX）

人気の「T.REX」が、大きく口を開けた姿のフィギュアとしてラインナップ。

今にも襲い掛かって来そうな、迫力ある仕上がりです。

皮膚の質感や口の中、ぎょろりとした目など、細部まで作り込まれています！

ジュラシック・ワールド／復活の大地 ACT/CUT プレミアムフィギュア“モササウルス”

サイズ：全長約15×16cm

種類：全1種（モササウルス）

水中から勢いよく飛び出す「モササウルス」を立体化したフィギュア。

真上から見ても大迫力！

水が波打つ様子もリアルに表現されています。

超巨大な「モササウルス」の映画での活躍にも期待が高まるフィギュアです。

ジュラシック・ワールド／復活の大地 スーパーラージぬいぐるみ“モササウルス”

サイズ：全長約43×84×19cm

種類：全1種（モササウルス）

劇中に登場する「モササウルス」をビッグサイズで表現したぬいぐるみ。

恐竜のリアルさが最大限に再現されています☆

ジュラシック・ワールド／復活の大地 Lぬいぐるみ“T.REX”

サイズ：全長約14×52×19cm

種類：全1種（T.REX）

大きく口を開けた「T.REX」のぬいぐるみもラインナップ。

歯や舌、背中の模様などもリアルに表現されたぬいぐるみです！

ジュラシック・ワールド／復活の大地 Lぬいぐるみ“アクイロプス”

サイズ：全長約15×43×20cm

種類：全1種（アクイロプス）

「アクイロプス」の、かわいらしいぬいぐるみが登場。

四足でしっかりと立つ、リアルな仕上がりに注目です☆

ジュラシック・ワールド／復活の大地 ぬいぐるみVol.1

サイズ：全長約8×17×14cm

種類：全3種（モササウルス、ケツァルコアトルス、ティタノサウルス）

『ジュラシック・ワールド』シリーズ最新作、映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の劇中で活躍する恐竜たちのぬいぐるみ。

第1弾では、水の中に住む「モササウルス」のほか、翼竜「ケツァルコアトルス」、映画予告編でも印象的だった竜脚類「ティタノサウルス」が展開されます。

ジュラシック・ワールド／復活の大地 ぬいぐるみVol.2

サイズ：全長約8×17×14cm

種類：全3種（スピノサウルス、T.REX、アクイロプス）

映画に出演する「スピノサウルス」「T.REX」「アクイロプス」のぬいぐるみ。

「ジュラシック・ワールド／復活の大地 ぬいぐるみVol.1」の3種類と合わせてコレクションしたくなるプライズです☆

ジュラシック・ワールド／復活の大地 マスコットVol.1

サイズ：全長約7×7×10cm

種類：全4種（モササウルス、ケツァルコアトルス、ティタノサウルス、ヴェロキラプトル）

セガプライズオリジナルデフォルメデザインを使用した恐竜たちのマスコット。

Vol.1では、映画で活躍する陸海空の恐竜がアソートされます。

ジュラシック・ワールド／復活の大地 マスコットVol.2

サイズ：全長約7×7×10cm

種類：全4種（スピノサウルス、T.REX、アクイロプス、アンキロサウルス）

セガプライズオリジナルデフォルメデザインを使った恐竜たちのマスコット第2弾。

おなじみの「スピノサウルス」「T.REX」「アクイロプス」に、尻尾のハンマーが特徴の「アンキロサウルス」もラインナップされます。

ジュラシック・ワールド／復活の大地 プラチナムザッカぬいぐるみショルダーバッグ“モササウルス”

サイズ：全長約25×49×12cm

種類：全1種（モササウルス）

劇中で活躍する「モササウルス」のぬいぐるみ型ショルダーバッグ。

「モササウルス」といっしょにお出かけできるグッズです☆

口の中にスマートフォンなどが入れられる、遊び心あふれるグッズです。

ジュラシック・ワールド／復活の大地 プラチナムザッカぬいぐるみリュック“ケツァルコアトルス”

サイズ：全長約50×18×28cm

種類：全1種（ケツァルコアトルス）

映画に登場する「ケツァルコアトルス」のぬいぐるみ型リュック。

「ケツァルコアトルス」の背中部分が小物入れになっています。

ジュラシック・ワールド／復活の大地 マルチケース

サイズ：全長約8.5×6.5×1.5cm

種類：全5種（オレンジ、ブラック、グリーン、ブルー、スカイブルー）

スマートフォンアクセサリーなどの小物を入れるのに便利なマルチケース。

陸海空それぞれの恐竜や、映画のロゴマークなど、おしゃれなデザインです。

フィギュアやぬいぐるみなど、恐竜たちの魅力溢れるグッズが盛りだくさん！

セガプライズの映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』グッズは、2025年8月7日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

