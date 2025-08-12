おとぎ話の”こびと”をイメージ！セガプライズ「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.4」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.4」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.4」
登場時期：2025年8月7日より順次
サイズ：全長約12×9×15cm
種類：全4種（チップ、デール、ダンボ、ティンカー・ベル）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから登場している、おとぎ話のこびとをイメージした、ぬいぐるみシリーズ“ころりんどわーふ”。
水彩風の淡い色合いと素朴なデザインに癒やされます！
そんな“ころりんどわーふ”にディズニーキャラクターの第4弾が登場☆
ころんとしたフォルムに、お行儀よくお座りをしたポーズが愛らしさ満点です。
チップ
ぷっくりとしたピンクのほっぺがキュートな「チップ」
クリクリの丸い目に、にっこりと優しい表情がポイントです！
デール
目尻を下げた表情がチャーミングな「デール」
真っ赤なお鼻に頭の毛など、「デール」の特徴をしっかりととらえています☆
ダンボ
トレードマークでもある耳がインパクト抜群な「ダンボ」
頭には帽子が、首元には赤と黄色の襟がセットされています☆
ティンカー・ベル
ブルーの瞳が素敵な『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」
背中には大きく広がった羽根も付いています。
おとぎ話のこびとをイメージした「チップ」「デール」「ダンボ」「ティンカー・ベル」のぬいぐるみ。
セガプライズの「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.4」は、2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
