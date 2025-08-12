セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.4」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.4」

登場時期：2025年8月7日より順次

サイズ：全長約12×9×15cm

種類：全4種（チップ、デール、ダンボ、ティンカー・ベル）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから登場している、おとぎ話のこびとをイメージした、ぬいぐるみシリーズ“ころりんどわーふ”。

水彩風の淡い色合いと素朴なデザインに癒やされます！

そんな“ころりんどわーふ”にディズニーキャラクターの第4弾が登場☆

ころんとしたフォルムに、お行儀よくお座りをしたポーズが愛らしさ満点です。

チップ

ぷっくりとしたピンクのほっぺがキュートな「チップ」

クリクリの丸い目に、にっこりと優しい表情がポイントです！

デール

目尻を下げた表情がチャーミングな「デール」

真っ赤なお鼻に頭の毛など、「デール」の特徴をしっかりととらえています☆

ダンボ

トレードマークでもある耳がインパクト抜群な「ダンボ」

頭には帽子が、首元には赤と黄色の襟がセットされています☆

ティンカー・ベル

ブルーの瞳が素敵な『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」

背中には大きく広がった羽根も付いています。

おとぎ話のこびとをイメージした「チップ」「デール」「ダンボ」「ティンカー・ベル」のぬいぐるみ。

セガプライズの「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.4」は、2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post おとぎ話の”こびと”をイメージ！セガプライズ「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.4」 appeared first on Dtimes.