「洋服迷子」→【無印良品】へ！ 大人が即こなれる♡「優秀アイテム」

これまで着ていた服がしっくりこなくなり、なんだかワードローブが迷子気味。そんな迷える大人女性の味方は、ズバリ【無印良品】かも！ 無印良品では、頑張りすぎないシンプルなデザインでありながら、こなれ感を醸し出してくれそうなトップスやワンピースがずらり。柄や色の主張が控えめだからこそ、手持ち服との組み合わせも柔軟に楽しめそうです。おすすめの優秀アイテムをピックアップしたので、ぜひ参考にしてみて。

女性らしい着こなしをワンツーで叶えるニットの上下

【無印良品】〈上から〉「婦人 なめらかリブ編み五分袖セーター」\2,990（税込）、「婦人 なめらかニットフレアスカート」\4,990（税込）

落ち感のあるリブ編みが女性らしいラインをナチュラルに演出する5分袖のセーターと、同素材のフレアスカートのセットアップ風コーデ。スカートは凹凸によってプリーツのような見え方を表現しており、手持ちのトップスとのワンツーでも優雅でレディライクなコーデを楽しめそう。綿混素材の渋みのあるカラー展開なので、秋本番まで1軍で活躍が見込めます。

スウェットシャツのディテールが新鮮な半袖Tシャツ

【無印良品】「婦人 ライトスウェットクルーネック半袖Ｔシャツ」\1,990（税込）

オーソドックスなTシャツと差別化を図るなら、スウェットシャツのデザインを落とし込んだこちらのトップスをチェック。裾や袖口のリブ、ラグランスリーブといったスウェットシャツらしいディテールと、程よくゆとりのあるシルエットがこなれ感を醸し出します。ボリューミーな袖のフォルムのおかげで、二の腕をカバーしやすいのも大人におすすめしたい優秀ポイント！

エレガントな印象を高める大人のキャミソールワンピ

【無印良品】「婦人 リネンシルクワンピース」\15,900（税込）

ストンと縦に落ちるシャープなラインが、モードでこなれた印象を感じさせるキャミソールワンピース。公式サイトによると「後ろ姿にフレアが出るようなパターンで美しいシルエットとなるよう、細部まで工夫し仕上げました」とのことで、シンプルなTシャツに重ねてもエレガントな着こなしを叶えてくれそうです。シルクとリネンを織り交ぜた上品な光沢感のある風合いによって、難しく悩まずともコーデをキレイめに寄せやすいのも魅力的。

レイヤードで多彩な表情を引き出すノースリワンピ

【無印良品】「婦人 和紙混ニットノースリーブワンピース」\8,990（税込）

すっきりとしたクルーネックのノースリーブワンピースは、トレンドであるレイヤードコーデを楽しむのにうってつけ。マンネリ気味な手持ちのパンツに重ねれば、グッと旬度の高いコーデへとアップデートできそう。トップスをレイヤードしても着膨れて見えにくいコンパクトなシルエットで、アームホールも広め。下にTシャツを重ねてみたり、カーディガンを羽織ったり、コーデのアイデアもどんどん湧いてきそうです。

