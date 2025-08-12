ジェシーやレニーなど4種類！セガプライズ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.2
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.2を紹介します！
セガプライズ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.2
登場時期：2025年8月7日より順次
サイズ：全長約10×10×15cm
種類：全4種（バズ・ライトイヤー、ジェシー、グリーンアーミーメン、レニー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念して、セガプライズから「アンディ」のおもちゃたちをデザインしたぬいぐるみが登場。
Vol.2として「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」「グリーンアーミーメン」「レニー」の4種類がラインナップされます。
全部でVol.1〜4まで登場するので、たくさん集めれば「アンディ」のお部屋を再現することもできそうです！
また、飾りやすく、持ち歩きしやすいサイズ感もうれしいポイントです。
バズ・ライトイヤー
アクションフィギュア「バズ・ライトイヤー」のぬいぐるみ。
片側の口角を上げた表情が愛らしさ満点です。
スーツの模様も細部まで丁寧にデザインされています。
ジェシー
元気いっぱいのカウガール人形「ジェシー」のぬいぐるみ。
赤毛に、グリーンの瞳が素敵です☆
大きなハットもおしゃれなアクセントになっています。
グリーンアーミーメン
200人で部隊をつくっている兵士「グリーンアーミーメン」のぬいぐるみ。
全身グリーンでインパクトがあり、ユニークな表情も目をひきます。
いつも固定されている足もしっかりと表現されています。
レニー
双眼鏡のおもちゃ「レニー」のぬいぐるみ。
コロンとしたフォルムがとってもキュート！
今にもテクテクと歩き出しそうです。
「トイ・ストーリー」シリーズでお馴染みのキャラクターから、レアなキャラクターまで勢揃い。
セガプライズの映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.2は、2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
