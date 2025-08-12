セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.2を紹介します！

セガプライズ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.2

登場時期：2025年8月7日より順次

サイズ：全長約10×10×15cm

種類：全4種（バズ・ライトイヤー、ジェシー、グリーンアーミーメン、レニー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念して、セガプライズから「アンディ」のおもちゃたちをデザインしたぬいぐるみが登場。

Vol.2として「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」「グリーンアーミーメン」「レニー」の4種類がラインナップされます。

全部でVol.1〜4まで登場するので、たくさん集めれば「アンディ」のお部屋を再現することもできそうです！

また、飾りやすく、持ち歩きしやすいサイズ感もうれしいポイントです。

バズ・ライトイヤー

アクションフィギュア「バズ・ライトイヤー」のぬいぐるみ。

片側の口角を上げた表情が愛らしさ満点です。

スーツの模様も細部まで丁寧にデザインされています。

ジェシー

元気いっぱいのカウガール人形「ジェシー」のぬいぐるみ。

赤毛に、グリーンの瞳が素敵です☆

大きなハットもおしゃれなアクセントになっています。

グリーンアーミーメン

200人で部隊をつくっている兵士「グリーンアーミーメン」のぬいぐるみ。

全身グリーンでインパクトがあり、ユニークな表情も目をひきます。

いつも固定されている足もしっかりと表現されています。

レニー

双眼鏡のおもちゃ「レニー」のぬいぐるみ。

コロンとしたフォルムがとってもキュート！

今にもテクテクと歩き出しそうです。

「トイ・ストーリー」シリーズでお馴染みのキャラクターから、レアなキャラクターまで勢揃い。

セガプライズの映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.2は、2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

