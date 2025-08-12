Number_i岸優太、平野紫耀＆神宮寺勇太は「リスペクトしかない」「神」メンバーへの思い語る
【モデルプレス＝2025/08/12】Number_i（ナンバーアイ）が12日、ラジオ番組「STEP ONE」（J-WAVE／毎週月〜木曜あさ9時〜）に出演。岸優太が平野紫耀と神宮寺勇太への思いを語る場面があった。
【写真】平野紫耀、赤髪で印象ガラリ
この日、メンバーへのリスペクトについて問われた岸は平野について「リスペクトしかないですね」と即答。続けて「全てのことになにかアイデアが浮かんでくる人」「ギリギリまで『無理かな』っていう妥協はなく、それがどうなろうとも自分の浮かんできたアイデアだったりを言って広げてくれて。ギリギリの締め切りまで頑張ってくれる人です」と、平野のストイックな一面を明かした。
岸は平野の企画を進めていく力に「将来プロデューサーになるのが楽しみです」「そういう未来がちょっと見える」と称賛。平野は「決まってんだ、俺！」と笑いながらツッコミを入れていた。
また、岸はNumber_iについて「バランスが取れてるグループ」と口にすると、神宮寺については「紫耀（平野）がそうやって浮かんできた（アイデア）をより現実味に『じゃあこうしたらこうできるよね』とか、より色を塗ってくれる人」と説明し「客観視の神」と絶賛。さらに神宮寺がいつも冷静であることを「年下なのになんでこんなにあなた落ち着いてるの？（と思うことがある）頭が良くてちょっとむかつきますね」と冗談を交えながら賛辞を送っていた。（modelpress編集部）
情報：J-WAVE
【Not Sponsored 記事】
◆岸優太、平野紫耀へ「リスペクトしかない」
◆岸優太、神宮寺勇太は「客観視の神」
情報：J-WAVE
【Not Sponsored 記事】