先月投開票された参議院議員選挙で兵庫選挙区から出馬した国民民主党候補が、昨年11月の兵庫県知事選挙で斎藤元彦現知事のボランティアをしていたことをスクープした中学生記者の川中だいじさん（14）。

中学1年生の時に「日本中学生新聞」を創刊し、のべ数百人もの政治家・候補者を取材してきた彼の目には、今の日本の政治がどのように映っているのだろうか。本稿では今回の参院選の結果を振り返りながら、これまでの取材で彼の心に響いた政治家や、有権者がどのように政治に向き合うべきかを聞いた。

まず彼が語ったのは、全国で14議席を獲得し躍進した参政党についてだった。「日本人ファースト」を掲げ、積極財政と減税、過度な移民受け入れ抑制などを訴える彼らについて、“中学生記者”としての私見を述べた。【全3回の第3回。前回の記事を読む】

参政党は“ネオナチ政党”「法学部卒・神谷代表はもう一度勉強して」

──今回の選挙結果をどのように見ていますか。

「与党が過半数割れするであろうこと、参政党が大きく伸びるであろうことは事前に予想されていたので、全体的にはあまり驚くような結果ではありませんでした。

しかし、参政党は僕が思ったよりも議席を大きく伸ばしました。特に定数4の大阪選挙区で自民党が27年ぶりに議席を失い、一方で参政党候補が公明党を超える票を獲得して3位当選したことは驚きでしたね」

──参政党がここまで躍進するとは思わなかった。

「はい、危機を感じています。言いすぎかもしれませんが、個人的に参政党は“ネオナチ政党”だと思っています。僕は小学生の時から、政党や候補者の政策、公約のパンフレットを集めていますが、結党当時の『参政党Q＆Aブック』には『小麦は危険』など、荒唐無稽なことばかり書かれています。現在は当時よりはまともな主張をしていますが、常に主張は二転三転するし、急に国民に寄り添う姿勢を見せ始めたのが参政党です。これはナチス・ドイツのヒトラーの手法とよく似ています。

特に『主権は国にある』と書かれていた“改憲案”なんて、もってのほか。神谷代表は記者に『国民主権に関して書いてない』と問われても、『当たり前だから書いてない』と言うけど、今までその“当たり前”を侵害してきた歴史があるわけじゃないですか。実際に戦前の日本では、治安維持法で共産主義者を取り締まった過去もあります。そういうことが起きないように日本国憲法ではしっかりと国民主権を明記しているのに、ふざけた話だと思います。神谷代表は法学部卒業とのことですが、なおさら信じられません。もう一度憲法や法律の勉強をしていただきたいと思います」

──選挙中、参政党の神谷宗幣代表にも直撃取材をされていましたね。

「はい。でも、神谷代表には『フリーランスはちょっと』と取材拒否されてしまい、質問することすらできませんでした。しかも、その場にいた2022年の参院選、2024年の衆院選に参政党から立候補して落選した油谷聖一郎氏に体を押されて、その場から排除されてしまった。そこまでして記者に質問をさせない姿勢に恐ろしさを感じます」

心に響いた石破茂首相、岸田文雄前首相の言葉

──いい意味で、川中さんの心に最も響いた政治家もいますか？

「1人に絞るのは難しいので、2人挙げてもいいですか？ 1人は石破茂首相です。大阪選挙区に立候補した自民党の柳本顕候補の応援に来られた時に直撃しました。僕は候補者や政党のトップに取材する時に必ず、『あなたの考える民主主義とはどういうものですか』という質問をしています。石破さんは『国民主権です。みんなが、自分が政治家になったら、どうするのかと考えて1票入れることだね』とはっきり答えてくれました。

もう1人は、岸田文雄前首相です。岸田さんには昨年の衆院選の時に“突撃著書サイン時間稼ぎ作戦”で取材したのですが、その時にどうしても聞きたかった『核兵器禁止条約に日本は批准すべきだと思いますか』という質問をしました。岸田さんは『これには順番があるんです。今、核を持っている国がどこも参加していないから、まず参加させることを努力する必要があるので、日本はその準備が整ったら参加すべきだと思いっています』と答えてくれました。僕が日本中学生新聞を始めたのは、G7広島サミットで核兵器禁止条約についての考えを聞きたいと思ったことがきっかけだったので、これは僕の取材活動の原点に対する回答とも感じました」

──ちなみに、川中さんが最も尊敬する政治家は誰ですか。

「少し昔の方ですが、憲政の神様とされる尾崎咢堂（尾崎行雄、1858〜1954年）です。彼の書いた『民主政治読本』（世論時報社）という本に『高い代償を払って買ったものは大切にするが、ただでもらったものは粗末にするのが人情だ』『この憲法は数百万の人の命と、数千億の戦費と、台湾、朝鮮、樺太、千歳等の領土と、無条件降伏という最大の不名誉を代償にして、やっと手に入れた宝である』といった内容が書かれていて、日本国憲法は大事にしなければいけない宝物なのだというメッセージに感銘を受けました」

“石破おろし”には反対「首相はもっと頑張ってほしい」

──現役の政治家だと誰がいちばん信頼できますか。

「いちばんと言われると難しいですが、僕は石破首相を政治家として評価しています。“軍事オタク”とか言われますけど、“政策オタク”の一面もあって、自民党の改憲案とは別に自分でも改憲案を考えている。そして、何よりも自分の言葉で語ろうとしている。国会答弁も官僚任せにしていないんですよ。

もちろん全面的に支持しているわけではありません。個人的には憲法9条の改憲は慎重に考えなければいけないと思うので、そこは少し（自分の意見とは）異なる。昨年は『解散総選挙は考えていない』と言いながら衆院を解散しましたし、それもどうなのかなと思う。

だけど、今の自民党の“石破おろし”の動きは違うと思うんです。たしかに国のトップが責任を取って辞めなければならないこともあるかもしれない。でも、今回の与党過半数割れは、自民党の裏金議員への国民の怒りが大きな要因でもあるはず。それを棚に上げて、裏金議員たちが石破首相に責任転嫁しようとするのはおかしいと思います。トランプ関税は一応15％になりましたが、今後どうなるか分からない。裏金問題の解明と払しょくも不十分です。僕は自民党支持者ではありませんが、課題が山積みになっている今だからこそ、石破さんにはもっと頑張ってほしいと思っています」

記者に対して「（自民党の支持率低迷の）根本原因は石破さんではない」と私見を語った川中さん。取材の最後には、「有権者のあり方」についても熱く語った。

「選挙は、私たちの声を政治に反映させる大切な権利だと思います。その権利を行使することはとても重要。たとえばオーストラリアにおいて選挙は義務で、投票に行かなかったら日本円で2000円弱の罰金が科せられますが、個人的にはそのやり方には賛成できません。やっぱり私たち国民の意思は、義務ではなく“権利”であるべきだと思います。だから、今回の参院選の投票率が上がったことはよかったと思います」

取材中、川中さんからは終始「人生何回目だろう」と思わされるほどの広い知見と、政治に対する熱意をもっていることがひしひしと感じられた。未来の日本を背負う“小さな記者”は、今後どのように成長していくのだろうか──。

