竹達彩奈、ワシントンでスラリ美脚披露「息を呑むような美しさ」「可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】声優の竹達彩奈が11日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ワシントンでのスラリとした美しい脚のラインが際立つファッションショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】竹達彩奈、美脚際立つミニワンピ姿
竹達は「隙間時間にワシントンでミュージアム巡りをしました」と海外での観光の様子を報告。「歩いてるだけで楽しかったです」と充実した時間を過ごしたことを明かし、水色のバルーンスカート風のミニワンピースにフリルのついたバッグを合わせた可憐なコーディネートで美術館の階段に立つ、美しい脚のラインが印象的な写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「息を呑むような美しさ」「可愛すぎ」「何歳になってもずっと可愛い」「ワンピース似合ってる」「お写真とっても素敵です」「楽しんでますね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
