海にビキニでイケメン漁りに行った女子大生の顛末、ダイエットで胸が… ――仰天ニュース特報
お盆休み、仕事のストレスから開放されている方も多いこの時期。だが、別なストレスを感じている人たちも……。帰省や実家、夏休みにまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2020年8月16日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
季節は夏。海やプールに行くためにダイエットをしたり、身体を鍛えたりした経験がある人も多いんじゃないだろうか。だが、異性にモテるために努力した結果が、裏目に出てしまったという人もいる。
◆イケメン漁りにビキニで海に行った女子大生
「女子大生の頃なんですが、みんなで“イケメン漁りにビキニで海行こう！” って話になったんです」
ネイリストの紗里奈さん（25歳・仮名）は、いかにも男ウケの良さそうな色白むっちり体型でだまっていても男は寄ってきそうだ。
「若い時ってとにかく“痩せていれば可愛い！”と思っていました。女同士は特に痩せていてスタイルが良いだけで他の女に対してマウント取れるじゃないですか」
紗里奈さんは女子大出身で、当時彼女が属していたグループ内のカースト上位は常に痩せている子だった。
「とにかく食べないダイエットをしました。朝はおにぎり1個、昼は春雨スープのみ。夕飯は抜いていました。とにかく常に空腹で大変でした。それでも毎日朝、体重計に乗って少しでも減っていると嬉しくて」
5月からダイエットを始めて、8月に入る頃にはマイナス7kgだったというからスゴイ。
「160cmで55kgだったのを48kgまで落としました。体重からしたら『そんなに細くなくない？』って思う方もいるかもしれませんが、骨格的に細身の域までいけてたハズです。それで満を持して海に行ったんですが……私が1番モテませんでした」
◆逆にモテなくなってしまった原因は…
女子の評価はイマイチでも、「どちらかといえばモテる方だった」という彼女が痩せたことで逆にモテなくなってしまったのは何が原因だったんだろうか。
「体重は減っていたけど、食べてなさすぎて、髪はパサパサ、肌はカサカサだし、アバラがうっすら浮いていました。それに痩せてFあった胸がCになっちゃったんです。ビキニの女4人でいたからナンパはされましたけど、明らかに男性陣が私に興味がないというか……評価最下位でしたね（笑）」
これをキッカケに食べないダイエットとは決別し、無理のない食事制限とゆるい筋トレを始めたそうだ。
「今は160cmで56kgぐらいあるけど、重いのは筋肉。私は女ウケより男ウケ重視なんで、筋トレもほどほどで抱き心地の良いぽっちゃりでいれるようにしてます。細い＝可愛いではないなって身を持って知りました。あんなに頑張って食事制限してもコンディション悪くなってモテなくなるなんて最悪ですよ」
◆筋トレにハマりすぎて思わぬ誤解も…
筋トレで良い体になりすぎて失敗してしまったのは清水修吾さん（23歳・仮名）だ。
「去年、大学ラストだったんで仲良い友達と『最後にチャラつこうぜ〜！』って話になったんです。8月半ばとか？ とりあえず海に2泊3日で行って、ナンパしまくろう！って話になって、さらに誰が1番モテるか勝負することに……」
断るタイミングを完全に見失ってしまい、その勝負に乗ることになってしまった修吾さん。
「最初はただのノリだと思っていたんですが、友人がダイエットを始めたり、筋トレを始めたり。俺は色白なのが気になっていたんでちょっと焼くかぁ〜程度の意気込みだったんで、温度差にビックリしました。それで筋トレを始めたんです」
◆本来の目的を忘れ…
周りにつられて筋トレを始めた修吾さんだったが、思いのほかハマッてしまい、本来の目的を忘れてしまったそうだ。
