フィギュアスケートで２０１９、２０年全日本女王の紀平梨花が、姉妹ショットを披露し注目を浴びている。

１２日にインスタグラムで「おもえさんお誕生日おめでと〜！！最近日本にいることも多く、姉との時間が少し増えているのは、妹は実はにこにこなのですよっ」と書き始め、姉でタレントの紀平萌絵（もえ）さんの２６歳の誕生日をお祝い。「楽しむ時は太陽みたいに明るくってびっくりする時もあるけど、常にやるべき事はしっかりこなしていて、絶対に努力を惜しまない負けず嫌いな姉は、どんな時もモチベや支えになっているし、尊敬してます これからも、たくさん笑ってたくさん支え合って、２人で乗り越えていこうね〜」とつづると、姉妹ショットを添えた。

「時には厳しさもあるけど、どんな時も家族や友達、ファンなどへ、情や優しさが隠しきれてない、とっても愛情深いおもえさん、だいすきよー！！！幸せな一年になりますように」と続け、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「おもえさん お誕生日おめでとうございます」「可愛すぎる 最強ですね」「美人姉妹すぎる！！」「仲良し姉妹素敵です」「似てるんだよな」などの声が寄せられている。