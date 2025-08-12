全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、8月14日から20日までの搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は8月13日から19日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・6,000マイル

東京/羽田〜富山・能登・大阪/関西、大阪/伊丹〜高知・福岡・熊本線、名古屋/中部〜松山線、札幌/千歳〜利尻・函館線、福岡〜宮崎線、長崎〜壱岐線、石垣〜宮古線

・7,500マイル

東京/羽田〜稚内・大館能代・広島・鳥取・米子・福岡・熊本・長崎・宮崎線、大阪/伊丹〜仙台・新潟・鹿児島線、名古屋/中部〜仙台・宮崎線、札幌/千歳〜仙台線、福岡〜小松・沖縄/那覇線

・9,000マイル

札幌/千歳〜福岡線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの払い戻し手数料が必要となる。