7人組アイドルグループFRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）のメンバー鎮西寿々歌さんが自身の公式Xを更新。東京都内に7台しかない「幸運のタクシー」に乗車したことを報告しました。



【写真】「ちょ待って、、、」レアな出来事に大興奮（実際の写真）

鎮西さんは「ちょ待って、、、、、、、 0.001%の確率らしく 宝くじ高額当選よりもすごいレベルらしい！！！！きゃー！！！！！」「ん？0.1%なのか、、、 とにかくすごいみたい！笑」と興奮気味に投稿。乗客だけがもらえる記念乗車証の写真も公開しました。



記念乗車証の表面には6000台中の7台を表す数字や、おめでとうの意味の「CONGRATULATIONS」の文字が。裏面にはタクシーの説明と「これからのあなたの人生にも素敵な出会いがたくさん訪れますように」というメッセージも印字されています。



ファンからは「すごい！」「おめでとう」「良いことありそうですね」などの声がずらり。中には鎮西さんを乗せたタクシー運転手の方が幸運ではといった反応もありました。



幸運のタクシーは、日本交通が運行するタクシー6000台のうち、7台だけあるレアな車両で、桜色のあんどんが目印。これまでに同タクシーに乗車した有名人には、ダンスボーカルグループM!LKの佐野勇斗さん（2025年5月）、テレビプロデューサーの佐久間宣行さん（2025年2月）、ダンス＆ボーカルグループTHE RAMPAGE のリーダー陣さん（2025年2月）らがいます。



鎮西さんは1998年11月24日、兵庫県出身。2009年にNHK「天才てれびくんMAX」で芸能界デビュー。2022年からフルーツジッパーのメンバーとして活動。今年7月には女性ファッション雑誌「ViVi」（講談社）の専属モデルに決まったことを発表し、7月23日発売「ViVi9月号」で表紙を飾りました。