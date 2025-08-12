ハンディファンを向けてもらった柴犬さん、冷やされていたのは…？絶妙なお顔にジワる
「これは、ハンディファンでおしりの穴を冷やされている時の犬の顔」
こんなポストをされたのは柴犬ししまる（@sisi3po）さん。戸惑ったような絶妙な顔に反響が集まりました。
「表情が絶妙すぎてじわる」
「これは新手の避暑法」
「嫌なんだろうけど何も言えない感じがまたかわいい」
「うちの犬にもやってみたくなる（やらないけど）」
投稿には、こんな声が多数寄せられました。柴犬さんのお名前はししまるくん。性格はとても臆病で警戒心が強いですが、寂しがり屋で甘えたな面もあるといいます。ポストをされた飼い主の柴犬ししまるさんにお話を伺いました。
ーーなぜ、ハンディファンでおしりを冷やしたのですか？
「外出から帰宅したばかりでクーラーでは間に合わず、ハンディファンでも涼んでいる時にししまるが傍に来たので『おしりの穴に当てたらどんな反応するのかな？』となんとなくでやってしまいました」
ーーこの表情を見たときは？
「ししまるには申し訳ないのですが、怒っているような困惑しているようななんともいえない表情に思わず笑ってしまいました。
でも、嫌なんだろうなというのは伝わってきたのでおしりに風を当てるのはこの写真を撮った日が最初で最後にしようと思います（笑）」
ーーししまるくんは暑がりなんですね。ユニークなリアクションをすることが多いのでしょうか？
「毛量も多くてみっちりしているので、かなりの暑がりだと思います。思わず笑ってしまったエピソードというか日常的なことで笑ってしまうことがありまして…給水器の水を変える時に、違う部屋にいても寝ていても給水器を取るカチャカチャという音に反応してものすごい勢いですっ飛んできて、なぜか怒りながらワンッ！と一吠えするのが面白くて笑ってしまいます。
音を立てないように…と気を付けたりとワニワニパニックのようなスリル感を味わいながら毎日水を変えてます」
ーー写真の後のししまるくんのの様子は？
「特になにをするでもなくスンッと澄まし顔をしていました」
ーーししまるくんが特に可愛いと感じる時は？
「可愛いと感じる瞬間は、答えになっていませんが全部です…（笑）考えれば考えるほど可愛いと思うことが多くて絞れず…目に入れても痛くないということわざはまさにこのことなんだなあと日々実感しています」
柴犬ししまるさんは「マイペースではありますが、これからも可愛いししまるの日常を載せていきますので見ていただけたら幸いです！」と話してくれました。
とびきり臆病で甘えん坊な一面と、どこか不思議なリアクションが魅力的なししまるちゃん。
その何とも言えない絶妙な表情に、思わず笑ってしまう人が続出するのも納得の可愛さです。
ぜひ日々の投稿で“ししまるワールド”をのぞいてみてください。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）