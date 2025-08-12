タレントのマツコ・デラックス（52）が11日に放送された日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。同番組が開始された2012年4月から長年共演する「SUPER EIGHT」の村上信五（43）とともに、お互い近年に経験した“すったもんだ”について愚痴る場面があった。

オープニングトークが始まるなり、いきなり「幸せってなんなんだろうっていうのはね、ほんといろいろ考えさせられました」と暗い表情で切り出したマツコ。「随分いろいろありましたねぇ、お互いに…」と村上に語りかけた。

これに村上が「そうですよ、ここまでね。思いもよらないことも…」と受けると、マツコは「詳しくはWEBで！」と笑いに変えたが、村上は「進むも地獄。戻るも地獄。止まるも地獄やからね」と苦笑いを浮かべた。

マツコは「進むしかないんです」と自分に言い聞かせるように一言。村上が「そうなんっすよ」と返すと、マツコは「本当に幸せじゃないもん」と寂しそうにつぶやいた。

村上が「いやホンマ、特に昨今、この業界なんて…」と苦笑いしながら話を続けると、マツコは「昨今、こん〜な2人が司会をやっててポジティブな番組になるわけがないっていうね」と愚痴りまくり。

村上が「俺らは“街録”の皆さんに勇気をもらっている」と自嘲気味に話すと、マツコも「勇気もらってる」と共感していた。