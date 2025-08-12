弁護士の菊地幸夫氏が１２日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、伊東市の田久保真紀市長がＸで誰かから送られて来たメッセージを公開していることに「メールを出した方の承諾は取っているのか？」と疑問を呈した。

この日は１３日に百条委員会が開かれる伊東市の田久保市長の問題を取り上げた。田久保市長は、自身のＸに６日に送られて来たというメッセージのスクショをアップ。誰が送ったのかはもちろん不明。文書も意味不明な部分が多く、最後には「田久保市長、私と会話してください。マスコミには言いません。よろしくお願いします」などと書かれている。

菊地弁護士は「そのメール。それ、メール出した方に承諾取っているのか。メール出した方、それを承諾しますかね」と疑問を呈した。石井アナが「もし承諾せずさらしていたら？」と聞くと菊地弁護士は「プライバシー侵害になる」と答えた。

ＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏も「『私はメディアに言いません』と書いてあるのが、（ＳＮＳで公開したことで）メディアに載っちゃっている。いろんな意味でこれを出したらまずい、市長がね」と心配していた。