【THE GUNDAM BASE POP-UP in SHIZUOKA】 8月29日～10月30日 開催予定 時間：10時～19時（最終日のみ17時まで） 会場：新静岡セノバ 5F セノバ広場

ガンダムベースは、「THE GUNDAM BASE POP-UP in SHIZUOKA」を8月29日から10月30日にかけて新静岡セノバ5F セノバ広場にて実施する。

イベントではガンダムベース限定品や限定雑貨アイテムなどを扱う。入場はLINEアプリを利用したデジタル整理券システムを使用する。整理券や抽選券の申し込みなどはLINEアプリのインストールとアカウント取得、バンダイLINE公式アカウントの友だち登録が必要となっている。

(C)創通・サンライズ