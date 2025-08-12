「THE GUNDAM BASE POP-UP in SHIZUOKA」8月29日から開催決定
【THE GUNDAM BASE POP-UP in SHIZUOKA】 8月29日～10月30日 開催予定 時間：10時～19時（最終日のみ17時まで） 会場：新静岡セノバ 5F セノバ広場
ガンダムベースは、「THE GUNDAM BASE POP-UP in SHIZUOKA」を8月29日から10月30日にかけて新静岡セノバ5F セノバ広場にて実施する。
イベントではガンダムベース限定品や限定雑貨アイテムなどを扱う。入場はLINEアプリを利用したデジタル整理券システムを使用する。整理券や抽選券の申し込みなどはLINEアプリのインストールとアカウント取得、バンダイLINE公式アカウントの友だち登録が必要となっている。
「THE GUNDAM BASE POP-UP in SHIZUOKA」開催決定！！- THE GUNDAM BASE (@gundambase_t) August 8, 2025
開催期間 : 2025年8月29日(金)～2025年10月30日(木)
時間 : 10:00～19:00 ※最終日は17:00で終了
会場 : 新静岡セノバ 5F セノバ広場https://t.co/weQzZoYGxm#ガンプラ#ガンダムベース pic.twitter.com/9WCYlTi1Rw
(C)創通・サンライズ