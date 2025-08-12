´Ú¹ñ¡¡·×16¤Îµ¿ÏÇ¡¡Á°ÂçÅýÎÎºÊ¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»áÂáÊá¾õ¤ò¿³ºº¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤ì¤ÐÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ½é
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡Ë»á¤ËÂÐ¤·¡¢ÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÛÈ½½ê¤Î¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ»á¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ´´Éô¤«¤é¤Î¹âµé¥Ð¥Ã¥°ÉÔÀµ¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤É¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ16·ï¤Îµ¿ÏÇ¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÏÀè½µ¡¢¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç¶â»á¤ÎÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¡£
¤¤ç¤¦¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ç¶â»á½ÐÀÊ¤Î¤â¤ÈÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶â»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥¦¥ëÆîÉô¹´ÃÖ½ê¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤ÏÁá¤±¤ì¤Ðº£Ìë¤Ë¤â½Ð¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¶â»á¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ì¤ÐÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢É×¤ÎÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹´ÃÖ½ê¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤È¤½¤ÎºÊ¤¬Æ±»þ¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤â½é¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
