KEENの新モデル『JASPER III』が登場！街も山も快適に楽しむ1足
アウトドアブランド「KEEN」から、待望の新モデル『JASPER III（ジャスパー スリー）』が登場しました。クライミングとコンフォートを融合した人気シリーズの進化系として、機能性とデザイン性を両立。高反発クッションと通気性抜群の素材が、アクティブな1日を快適にサポートしてくれます。自然を愛するすべての女性に寄り添う、心地よさとサステナビリティを兼ね備えた一足です。
街でも山でも頼れる万能スニーカー
JASPER IIIは、KEENのロングセラーモデル「JASPER」シリーズの進化形。アウトドアとシティの垣根を越えて活躍できるハイブリッドデザインです。
アッパーにはLWG認証の天然皮革スエードを使用し、軽量メッシュとの組み合わせで通気性も抜群。
ミッドソールには高反発クッションが内蔵され、長時間歩いても疲れにくく、快適な履き心地が1日中続きます。つま先のマッドガードがサポート性を高め、どんな地形でもしっかりフィット♡
環境と自分にやさしい選択を
KEENは“地球と人にやさしいツクリカタ”を掲げ、JASPER IIIにも環境配慮素材を採用。
レザーはエシカルなプレミアムスエード、防臭加工は天然成分ベースで、化学薬品を使用せずに清潔感をキープ。
重金属や揮発性化合物を使わない製法で、環境への影響を最小限に抑えています。さらに、カラーシューレースが付属しているので、気分に合わせたアレンジも楽しめます♪
豊富なカラバリとユニセックス展開も魅力
『JASPER III』は、メンズ・ウィメンズともに3色ずつ展開。ユニセックスでリンクコーデも可能なKHAKI/BLACKは、コーディネートしやすさも抜群です。
ウィメンズ
価格：19,800円（税込）
サイズ：22.5～26cm（カラー：KHAKI/BLACK、BIRCH/BLACK、BLACK/THISTLE）
重量：330g（片足24cm）
メンズ
価格：19,800円（税込）
サイズ：25～29／30cm（カラー：KHAKI/BLACK、BIRCH/BLACK、PURPLE OPULENCE/BLACK）
重量：385g（片足27cm）
足元から始める、心地よい毎日
KEENの新作『JASPER III』は、タフな環境でも快適さを追求し、街中でも映える洗練デザインが魅力。
1足でアウトドアと日常をつなぎ、自分らしいスタイルを応援してくれます。環境にも自分にもやさしい、サステナブルな選択を足元から始めてみませんか？
新しい季節にふさわしい1足として、ぜひチェックしてみてください。