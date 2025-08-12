イラストレーターみうらじゅん（67）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。実家の風呂について語った。

みうらは、いとうせいこう（64）とともにゲスト出演し、風呂のカビについてトークした。

風呂の目地にカビが生えるという話になり、みうらは「うちの京都の実家は、ステンレスの…ピッカピカなのよ。だからカビは生えてないのよ」と、洗ったらすぐにカビが取れると説明した。

そして「1つだけ難点があって」と前置きし、「自分の裸体がピッカピカに映ってくるわけ、ステンレスだから」と明かすと、いとうが大笑いした。

「前から、後ろから、横から…もうヌード全開なんです」と体が丸々と映る様子を説明。「うわ〜」って思い、「意識しすぎかな」と思ったことを明かした。

いとうが「普段見ない下の方からも映ってくるわけでしょ？」と聞くと、「白昼の死角っていうのかな。俺ら見えない角度からも、こんななってたんだとか…、嫌になんな、生きてんのみたいになってくるわけよ」と打ち明けた。

またかつて、付き合ってはいないものの当時、好きな子がいて、夏休みに帰省した時に、その人から「お祭りに行こう」と誘われた思い出も回想。その人はみうらが小学校の時の、初恋の人だという。浴衣を着て、実家に誘いに来てくれて、「うちのオカンが『もう汗だくやんか、ここ来るまでに。ちょっとお風呂入っていけばええやんか』って、付き合ってもいないやつを風呂に入れるの好きなのよ、うちのオカン、前から」と明かした。

そして「京都でいうぶぶ茶漬けでも食うて…が、うちは風呂でも入っていったら…」と、実家のふるまいを紹介。「それを真に受けた方が悪い訳ではないけど」としつつ、その子が風呂に入ったと明かし「それだけの時点でもドキドキじゃん、俺。初恋の人がウチの風呂に入ってるんだよ。しかも両面、全体が丸映り…と思うと、撮影してるかと思うぐらい。次回、自分が入る時、思うよね…その子のことを映したのかって」と振り返った。みうらは「同じスクリーンに映った訳だから…。俺も見たこともない… 見たことないものが映ってる。やるせない…カビが生えない分、やるせない」と打ち明けた。