58歳・とよた真帆「また新しいこと始めました」笑顔で報告
俳優のとよた真帆（58）が5日、自身のインスタグラムを更新し、ドローンのスクールに通っていることを報告した。
【写真あり】「いつまでも若々しくてきれい」とよた真帆、57歳“サプライズ誕生日会”
投稿で「また新しいこと始めました」「ドローンスクールに通い始め国家ライセンス二等コースに挑戦しています」と、スクールの外観前で笑顔のショットなどを公開。「航空法や点検記録の書き方、覚えなくてはならないことが意外と多い」とつづった。
また「いつか美しい映像が撮れたり、何かの役に立ったり、、夢を描きながらゆっくり頑張りまーす♪」などとコメントした。
とよたは1967年7月6日生まれ、東京都出身。映画『旭山動物園物語 ペンギンが空をとぶ』や、映画『陽だまりの彼女』、NHKテレビ小説『どんど晴れ』、ドラマ『結婚したい男たち』、ドラマ『空から降る一億の星』、ドラマ『新・科捜研の女』などに出演した。
【写真あり】「いつまでも若々しくてきれい」とよた真帆、57歳“サプライズ誕生日会”
投稿で「また新しいこと始めました」「ドローンスクールに通い始め国家ライセンス二等コースに挑戦しています」と、スクールの外観前で笑顔のショットなどを公開。「航空法や点検記録の書き方、覚えなくてはならないことが意外と多い」とつづった。
また「いつか美しい映像が撮れたり、何かの役に立ったり、、夢を描きながらゆっくり頑張りまーす♪」などとコメントした。
とよたは1967年7月6日生まれ、東京都出身。映画『旭山動物園物語 ペンギンが空をとぶ』や、映画『陽だまりの彼女』、NHKテレビ小説『どんど晴れ』、ドラマ『結婚したい男たち』、ドラマ『空から降る一億の星』、ドラマ『新・科捜研の女』などに出演した。