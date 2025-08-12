高温に関する早期天候情報（東北地方）

【画像】今後の天気（東北・全国）

令和７年８月１２日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北地方 ８月１８日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、１６日頃からはかなり高くなる見込みです。熱中症の危険性が高い状態が続きます。屋外での活動等では飲料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

