宮内庁は、天皇皇后両陛下が国民文化祭など出席のため来月12日から長崎県を訪れるとともに、長女・愛子さまを伴って被爆80年にあたり原爆犠牲者の慰霊を行われると発表しました。

天皇皇后両陛下と愛子さまは来月12日特別機で長崎県に入り、長崎市の平和公園の「原爆落下中心地碑」に供花し原爆の犠牲者の慰霊を行われます。その後、長崎原爆資料館を視察されます。

翌13日は、午前にご一家で「恵の丘 長崎原爆ホーム」を訪問し被爆者と懇談される予定です。愛子さまは、ここまでで帰京される予定です。

午後は、両陛下で、長崎市で行われる全国障害者芸術・文化祭の作品展をご覧になります。

14日、両陛下は国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席するほか、国民文化祭のダンスイベントをご覧になる予定です。

愛子さまが長崎県を訪問されるのは、初めてで、長崎県から両陛下と愛子さまに対して訪問の願い出があったということです。

両陛下の長崎訪問は即位後初めてで平和公園で供花されるのは、天皇陛下は2009年以来、両陛下おそろいでは1996年以来となります。