大相撲で史上３人目となる英国出身（１９９７年中国返還前の香港を含む）力士誕生へ、ニコラス・タラセンコ（１６）が１２日、埼玉・蕨市にある湊部屋で相撲を取る稽古を行った。１９０センチ、１２０キロの体を生かして寄り切った。左上手をがっちり握って、上手投げをする場面もあった。

一方で腰が高く、立ち合いから懐に入られ、もろ差しを許した。そのまま寄り切られるなどあっさり負ける場面もあった。師匠の湊親方（元幕内・湊富士）に低く当たるよう指摘される場面もあり、「立ち合いなどまだまだ学ぶことは多い」と反省。同親方は「足が長いから」と弱点克服のため、指導にも熱が入っていた。６月末に来日し、７月の名古屋場所中に日本相撲協会の面談を受けて研修生になった。今後は研修を経て、早ければ来年５月の夏場所でのデビューする。稽古後には箸を使ってちゃんこを食べ「日本の食事はおいしい」となじんでいるようだ。

名古屋場所中は、取組を部屋の宿舎で観戦し、「優勝争いした（ウクライナ出身の）幕内・安青錦（安治川）が一番印象に残った」という。同じ青い目のタラセンコは、幕内土俵での活躍を夢見ていた。