「全国高校野球選手権・２回戦、尽誠学園３−０東大阪大柏原」（１２日、甲子園球場）

大阪大会決勝で大阪桐蔭を延長の末に撃破、１４年ぶり２度目の甲子園で勢いをつなげたかった東大阪大柏原だったが、尽誠学園の先発・広瀬の前に三回まで走者を出せないなど手こずり、無念の完封負けとなった。

不運は１０日に起きた。初戦に臨むべく、張り切って練習していたチームの屋台骨、４番で主将を務める竹本歩夢捕手（３年）がスイング中、左手首に痛みを感じた。

その痛みは治まらず、前日、病院での診断は左手有鉤骨骨折の疑い、というものだった。

ただ「出ない、という選択肢はありませんでした」と、テーピングを施して８番の打順で強行出場。三回に巡ってきた打席では、右手一本でスイングした（結果は遊ゴロ）。

守ってもエース・川崎のボールを、痛みを押して受け続けた。そのミットは、今大会、ベンチ入りこそ叶わなかったが同校野球部の、幼なじみでもある清水禄偉内野手の亡きお父さんのものだった。

「僕のことも子供のようにかわいがってくれた、清水のお父さんのミット。不思議と、痛みがなくなるように思えました」と竹本。

五回の打席で代打を送られ、敗戦をベンチで見届けたキャプテンは「プロになって、またここに戻ってきたい」と話した。