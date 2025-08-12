１１日の日本テレビ系特番「昭和平成令和 日本人を支えた８０年８０曲」（午後７時）に出演した伝説のアイドルに、ネットは衝撃を受けた。

時代を彩ってきた名曲の数々を一挙に振り返る音楽番組。アーティスト本人も歌唱し、１９７０年代を席巻した女性デュオ「ピンク・レディー」の未唯ｍｉｅがスタジオに登場した。「渚のシンドバッド」「サウスポー」「ＵＦＯ」と３曲をメドレーで熱唱。今年３月に６７歳となったが高い位置のポニーテール、ノースリーブでミニスカートの衣装、ヒールのロングブーツ姿で軽快に歌い踊った。

放送後は自身のインスタグラムで「ピンク・レディー楽曲も時代も世代も超えて、親しまれている事を実感し大変光栄に想います 今回のコラボして下さった３組のアーティストも、世代を越えたダンステイストの異なる振り付けを最高なパフォーマンスで、とても嬉しく楽しい時でした」とつづり、共演者とのショットをアップ。

その姿にネットは「キレッキレ」「６７歳？！ハアー？！」「６７歳でこんなに踊れる未唯ｍｉｅさん凄すぎてびびる」「未唯さんすげぇ…かっこいい」「明らかに年上なのにすごく綺麗でビックリ」「未唯ちゃんすごない！？めちゃくちゃ動けるんだけど６７歳て！」「年齢見てひっくり返った」「６７歳であのダンスと生歌ヤバい」「若見え越えて、年齢不詳過ぎる」「脱帽です。年齢を忘れかけました」「３曲連続パフォーマンスはすごい」「これだよ！本当のアイドルの姿だよ！感動した」「還暦すぎてるよね？どーなってるの…？？？」「これだけ歌って踊れる未唯さんとんでもない」「すごすぎて倒れそう６７歳って嘘だろ、、」「未唯ｍｉｅの美脚すごすぎて何も頭に入ってこない」と驚きが止まらなかった。