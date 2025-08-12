ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 路線バスが乗用車に衝突、けが人がいる模様＝静岡・焼津市【速報】 路線バスが乗用車に衝突、けが人がいる模様＝静岡・焼津市【速報】 路線バスが乗用車に衝突、けが人がいる模様＝静岡・焼津市【速報】 2025年8月12日 15時27分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 警察の発表によりますと、8月12日午後1時25分頃、静岡県焼津市上泉の県道で路線バスが乗用車に衝突しました。けが人がいる模様ということです。警察が詳しい事故の状況などを調べています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 逮捕のきっかけは残されたトラック 太陽光発電所で電線盗もうとしたか ブラジル国籍男2人逮捕＝静岡県警 ガールズバー女性2人刺殺事件、逮捕された41歳男を鑑定留置 当時の刑事責任能力調べる＝静岡地検浜松支部 泣き声が大きいほど丈夫に育つ「神ころがし」 「アンエットン」の掛け声の中、健やかな成長願う＝静岡・焼津神社 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 葬儀, 横浜, 墓, 射出成形機, 法要, 置床工事, 介護, 伊東市, 在宅医療