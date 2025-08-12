◇フィギュアスケート・サマーカップ最終日（2025年8月12日 滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）

女子フリーが行われ、SP10位の松生理乃（中京大）は126・00点をマークし、合計183・04点とした。

ローリー・ニコル氏振り付けの「くるみ割り人形」。冒頭の3回転ループからジャンプを着氷していき、後半の3回転ルッツ―2回転トーループの連続ジャンプなども降りていく。柔らかな舞いで最後のスピンまで滑りきり、スタンディングオベーションで称えられた。

「SPが終わったときは凄く悔しくて、失敗しすぎて何が何だか分からない感じのまま1日が終わってしまって…。でも、ここまで来て、いいプログラムを作っていただいたので。それをお見せしたいと思って今日は臨んだ。自分の納得のいく演技ができたので凄く良かった」

57・04点に終わったSPから立て直し、観衆を魅了した松生。今季の目標の一つが全日本選手権の表彰台で「今までの全日本の最高順位が4位で、去年の5位も納得の順位ではあったんですけど…。それを超えていけるような点数や順位を出していきたい」と抱負を口にした。