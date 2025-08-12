【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（8月）18:00　
予想　42.6　前回　52.7

ユーロ圏ZEW景況感指数（8月）18:00
予想　N/A　前回　36.1

ドイツ経常収支（6月）時刻未定
予想　N/A　前回　96.0億ユーロ


【南アフリカ】
雇用統計（2025年 第2四半期）18:30
予想　N/A　前回　32.9%（失業率)

【インド】
消費者物価指数（CPI）（7月）19:30
予想　1.38%　前回　2.1%（前年比)

【米国】
消費者物価指数（CPI）（7月）21:30　
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比)
予想　2.8%　前回　2.7%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.0%　前回　2.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

【カナダ】
住宅建設許可（6月）21:30　
予想　N/A　前回　12.0%（前月比)


※予定は変更されることがあります。