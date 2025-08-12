ポンド買い反応、英雇用統計の結果を好感＝ロンドン為替



ポンドが買われている。４－６月期の英ＩＬＯ失業率は４．７％と前回から変わらなかった。４－６月の雇用者数は２３．８万人増と市場予想１８．５万人増を上回った。前回値は１３．４万人増だった。



７月の有給従業員は８千人減と、減少はしたものの、市場予想２万人減を上回った。前回値は４．１万人減から２．６万人減に上方修正されている。また、７月の社会保障受給ベースの失業率は４．４％と前回の４．４％（４．５％から下方修正）と同水準だった。



一連の結果を受けて、ポンドドルは1.3420付近から1.3446レベルまで上昇。ポンド円は199円ちょうど付近から199.45レベルまで買われた。対ユーロでもポンド買いに反応している。



GBP/USD 1.3435 GBP/JPY 199.26 EUR/GBP 0.8644

