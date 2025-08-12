テクニカルポイント ポンドドル、中立状態を示唆、一目均衡表の雲下限がポイント テクニカルポイント ポンドドル、中立状態を示唆、一目均衡表の雲下限がポイント





1.3619 一目均衡表・雲（上限）

1.3586 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3476 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3465 一目均衡表・雲（下限）

1.3430 現値

1.3396 21日移動平均

1.3395 一目均衡表・基準線

1.3371 100日移動平均

1.3342 10日移動平均

1.3310 一目均衡表・転換線

1.3209 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3207 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.2994 200日移動平均



ポンドドルは中立状態に移行している。７月の下降トレンドから８月は反発しているが、上昇トレンド転換の兆候はみられていない。ＲＳＩ（１４日）は５１．４に上昇している。１０＋２１日線の位置関係は引き続き１０日線が下方に位置している。現在の水準の上方、１．３４６５には一目均衡表の雲下限があり、この水準が短期レジスタンスとして意識される。

